Раскрыто, что встреча двух лидеров ЕС прошла на фоне спора о репарациях

По данным Politico, лидеры обеих стран с самого начала оказались втянуты в спор о том, как Германия должна «искупить вину» за события 1939−1945 годов. Под давлением националистической партии «Право и справедливость» Туск резко раскритиковал Берлин за отказ возвращаться к теме компенсаций. Он заявил, что Польша так и не получила возмещение за понесённые потери и преступления оккупационного периода. Ранее Варшава называла сумму претензий — около 1,3 трлн евро. Германия продолжает настаивать, что вопрос репараций закрыт.