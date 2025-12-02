Ричмонд
Раскрыто, что встреча двух лидеров ЕС прошла на фоне спора о репарациях

Переговоры канцлера Германии Фридриха Мерца и польского премьера Дональда Туска, задуманные как демонстрация сотрудничества, обернулись напряжённым обменом мнениями.

Переговоры канцлера Германии Фридриха Мерца и польского премьера Дональда Туска, задуманные как демонстрация сотрудничества, обернулись напряжённым обменом мнениями. Главным камнем преткновения вновь стал вопрос о репарациях за Вторую мировую войну.

По данным Politico, лидеры обеих стран с самого начала оказались втянуты в спор о том, как Германия должна «искупить вину» за события 1939−1945 годов. Под давлением националистической партии «Право и справедливость» Туск резко раскритиковал Берлин за отказ возвращаться к теме компенсаций. Он заявил, что Польша так и не получила возмещение за понесённые потери и преступления оккупационного периода. Ранее Варшава называла сумму претензий — около 1,3 трлн евро. Германия продолжает настаивать, что вопрос репараций закрыт.

Обострение темы осложнило обсуждение других вопросов, ради которых и был организован саммит. В Берлине рассчитывали продемонстрировать единство по вопросам обороны и поддержки Украины, однако спор о репарациях затмил повестку. Politico отмечает, что напряжённость может затруднить взаимодействие по ряду направлений — от контроля на границе до расследования подрывов газопроводов «Северный поток».

Читайте также: ЕЦБ неожиданно сорвал план ЕС по «репарационному» займу Украине на €140 млрд.

