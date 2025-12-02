Путин принял с докладом губернатора Курской области Александра Хинштейна

22 ноября в Рыльске Курской области украинские военные атаковали подстанцию, из-за чего без электричества остались около трех тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Пострадавших в результате инцидента, по предварительной информации, нет.