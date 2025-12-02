Путин принял с докладом губернатора Курской области Александра Хинштейна

Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Курской области Александра Хинштейна, который представил главе государства подробный доклад о ситуации в регионе. Встреча прошла вечером 1 декабря.
Хинштейн сообщил, что в области продолжает работать координационный совет, созданный для решения проблем жителей, вынужденно покинувших приграничные территории. По его словам, совет помогает людям с размещением, социальными вопросами и восстановлением быта.
Губернатор также рассказал президенту о мерах, которые предпринимаются для комплексного восстановления Курской области. Он отметил, что регион реализует проекты по развитию инфраструктуры, поддержке экономики и соцсферы.
Отдельным блоком Хинштейн доложил о работе по сохранению исторической памяти. Речь идет о новых инициативах, связанных с мемориальными объектами и образовательными программами, направленными на укрепление исторической идентичности региона, передает Telegram-канал Кремля.
22 ноября в Рыльске Курской области украинские военные атаковали подстанцию, из-за чего без электричества остались около трех тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Пострадавших в результате инцидента, по предварительной информации, нет.