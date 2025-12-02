Царев: российские военные наступают на Рай-Александровку под Северском

Российские подразделения ведут наступление на село Рай-Александровка под Северском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Со стороны Васюковки ВС РФ развивают наступление на запад в сторону Никифоровки и Рай-Александровки», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о ведении российскими военными боев в центре Северска. Кроме того, согласно свежениям Царева, бои идут под Звановкой и Свято-Покровским.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru оценил сроки освобождения Северска.
