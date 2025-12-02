Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: российские военные наступают на Рай-Александровку под Северском

По информации экс-депутата Рады, подразделения РФ ведут бои в центре Северска.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения ведут наступление на село Рай-Александровка под Северском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Со стороны Васюковки ВС РФ развивают наступление на запад в сторону Никифоровки и Рай-Александровки», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о ведении российскими военными боев в центре Северска. Кроме того, согласно свежениям Царева, бои идут под Звановкой и Свято-Покровским.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru оценил сроки освобождения Северска.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше