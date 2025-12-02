ЕЦБ не поддержит кредит Киеву на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отверг предложение о предоставлении Украине финансовой помощи в размере €140 млрд, сообщает Financial Times (FT).
Это решение подрывает планы Европейского союза по привлечению средств для Украины за счет замороженных российских активов. По информации из официальных источников, ЕЦБ пришел к выводу, что данное предложение Еврокомиссии выходит за рамки его полномочий.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Еврокомиссия продолжает добиваться экспроприации российских активов, замороженных в Бельгии, называя это «репарационным кредитом» и обещая разделить возможные риски.
При этом министр иностранных дел Бельгии Максим Прево призвал отказаться от идеи экспроприации российских активов и предложил финансировать Украину за счёт общеевропейского займа.