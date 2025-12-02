В Казахстане заморозят тарифы на электроэнергию на семь лет

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Казахстана выразило решительный протест в связи с очередным ударом по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийск. В ведомстве отметили, что это уже третий случай атаки на гражданскую инфраструктуру, чья деятельность регулируется международным правом.