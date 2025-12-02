Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане заморозят тарифы на электроэнергию на семь лет

В Казахстане утвердили заморозку тарифов на электроэнергию на уровне 2025 года сроком на семь лет с начала 2026 года для поддержания макроэкономической стабильности﻿.

Источник: Аргументы и факты

В Казахстане власти планируют зафиксировать тарифы на электроэнергию на уровне 2025 года и сохранить их неизменными в течение следующих семи лет.

Такое решение подготовлено Министерством энергетики РК в виде приказа и направлено на обеспечение макроэкономической стабильности в стране.

Новые тарифы вступят в силу с начала 2026 года.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Казахстана выразило решительный протест в связи с очередным ударом по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийск. В ведомстве отметили, что это уже третий случай атаки на гражданскую инфраструктуру, чья деятельность регулируется международным правом.