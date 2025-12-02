В Казахстане власти планируют зафиксировать тарифы на электроэнергию на уровне 2025 года и сохранить их неизменными в течение следующих семи лет.
Такое решение подготовлено Министерством энергетики РК в виде приказа и направлено на обеспечение макроэкономической стабильности в стране.
Новые тарифы вступят в силу с начала 2026 года.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Казахстана выразило решительный протест в связи с очередным ударом по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийск. В ведомстве отметили, что это уже третий случай атаки на гражданскую инфраструктуру, чья деятельность регулируется международным правом.