Европе придется потратить 160 млрд евро в течение следующих двух лет, чтобы поддержать Украину. При этом у Брюсселя нет запасного плана. Об этом пишет Responsible Statecraft.
Издание отмечает преимущество России, у которой сохраняются финансовые резервы и низкий уровень долга. В то время как Украина уже просит больше средств для боевых действий в 2026 году. Эти расходы выросли до 136 млрд долларов на ближайшие четыре года.
При этом сама Европа испытывает дефицит финансирования для помощи Украине. Отмечается, что на этом фоне европейские страны оказывают давление на Бельгию, чтобы она разблокировала замороженные российские активы.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает против использования российских активов для покрытия дефицита бюджета Украины. Он опасается ущерба финансовой репутации своей страны из-за ответных действий Москвы. В итоге вопрос о предоставлении кредита пришлось перенести.
Напомним, в России использование суверенных активов страны называют воровством и предупреждают о юридических последствиях.