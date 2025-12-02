По его словам, вблизи Красноармейска наблюдаются значительные потери среди украинских солдат.
«Они гибли десятками и сотнями. Лесополосы близ Красноармейска усыпаны трупами украинских солдат», — заявил командующий.
Российские войска предприняли меры по предотвращению попыток украинских подразделений покинуть окруженную территорию. Некоторые украинские солдаты попали в плен, сообщив, что на передовой они находились в тяжёлых условиях, оставшись без пищи, воды и связи с командованием.
Ранее Владимир Путин констатировал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках ВС РФ. Президент подчеркнул успешность действий объединённой группировки и продвижение на ключевых направлениях фронта.
