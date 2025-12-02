Суд взыскал с мэра из ХМАО премию, посчитав ее незаконной

Проверка показала, что с 2021 по 2022 год на основании распоряжений мэрии Саломатину выплатили также деньги за работу в выходные и праздники, что не было согласовано с думой. «Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных средств за достижение показателей, носящих оценочный характер, считается проявлением личной заинтересованности», — отметили в прокуратуре.