В Раде рассказали, что Зеленскому приказали уйти до конца недели

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, заявил, что Владимиру Зеленскому «приказали уйти» на текущей неделе, но он будет всеми силами затягивать процесс, и на выполнение «приказа» может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев.
«Мне стало известно, что Зеленскому было дано указание уйти в отставку на этой неделе. Однако следует учитывать, что если Зеленскому действительно приказали уйти на этой неделе, то реализация этого приказа может растянуться на несколько недель или даже месяцев. Этот человек будет всячески уклоняться от выполнения, придумывать всевозможные оправдания и затягивать ситуацию», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале, не раскрывая источников своей информации.
Он отметил, что сейчас для Зеленского наступил самый сложный период, в то время как для граждан Украины это самое благоприятное время. По словам депутата, Зеленский не осознает происходящего, пока Федеральное бюро расследований США не примет в отношении него соответствующие меры.
Ранее в Раде заявили, что уволенному Андрею Ермаку запретили покидать Украину.