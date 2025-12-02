В Раде рассказали, что Зеленскому приказали уйти до конца недели

«Мне стало известно, что Зеленскому было дано указание уйти в отставку на этой неделе. Однако следует учитывать, что если Зеленскому действительно приказали уйти на этой неделе, то реализация этого приказа может растянуться на несколько недель или даже месяцев. Этот человек будет всячески уклоняться от выполнения, придумывать всевозможные оправдания и затягивать ситуацию», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале, не раскрывая источников своей информации.