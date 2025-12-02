Politico: ЕС будет лишать льгот страны за отказ принять обратно мигрантов

Преференциальные условия могут быть отменены в отношении товаров из стран, которые, по мнению ЕС, серьезно и систематически нарушают международные обязательства по реадмиссии граждан.
В решении ЕС отмечается, что привилегии для третьих стран в рамках всеобщей схемы преференций от ЕС (GSP) прекратят действовать, если «страны-бенефициары не будут сотрудничать с Европейским союзом в сфере реадмиссии своих граждан».
Против таких мер выступили Франция и Италия, так как они опасаются прекращения поставок дешевого риса из некоторых стран Азии. Часть европейских стран высказали опасение, что подобный подход может испортить отношения с ключевыми странами-партнерами.
Статус GSP+ освобождает страны от пошлин на поставку в ЕС более 6 тыс. видов товаров.
