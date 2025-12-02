Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС будет лишать льгот страны за отказ принять обратно мигрантов

Против такого решения выступили Франция и Италия.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз будет ограничивать торговые льготы для стран, отказавшихся принимать обратно мигрантов, которым не разрешили находиться на территории сообщества. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на решение ЕС.

Преференциальные условия могут быть отменены в отношении товаров из стран, которые, по мнению ЕС, серьезно и систематически нарушают международные обязательства по реадмиссии граждан.

В решении ЕС отмечается, что привилегии для третьих стран в рамках всеобщей схемы преференций от ЕС (GSP) прекратят действовать, если «страны-бенефициары не будут сотрудничать с Европейским союзом в сфере реадмиссии своих граждан».

Против таких мер выступили Франция и Италия, так как они опасаются прекращения поставок дешевого риса из некоторых стран Азии. Часть европейских стран высказали опасение, что подобный подход может испортить отношения с ключевыми странами-партнерами.

Статус GSP+ освобождает страны от пошлин на поставку в ЕС более 6 тыс. видов товаров.

Ранее стало известно, что ЕС подготовит план для реализации следующего этапа торговой сделки с США.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше