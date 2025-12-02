Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управление ЖКХ администрации Батайска возглавила Мария Семенычева

В Батайске назначили начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Им стала Мария Семенычева, бывшая сотрудница администрации Ростова-на-Дону.

Источник: Telegram-канал Валентина Кукина

Об этом сообщил глава Батайска Валентин Кукин в своем Telegram-канале.

Мария Семенычева — уроженка Ставропольского края, по образованию инженер-химик, магистр менеджмента и экономист-исследователь. Окончила Южно-Российский государственный политехнический университет, прошла программы повышения квалификации в РАНХиГС при президенте РФ по теме госзакупок и противодействия коррупции, имеет подготовку в области пожарной безопасности.

Госпожа Семенычева работала в администрации Ленинского района Ростова-на-Дону, затем — заместителем начальника управления благоустройства и лесного хозяйства столицы региона. В коммерческом секторе занималась вопросами экологии и работы с отходами.

«Сфера ЖКХ — одна из самых чувствительных для жителей… Задачи здесь понятные и непростые: навести порядок в процессах, выстроить взаимодействие с управляющими компаниями и регоператором», — написал Валентин Кукин.