Управление ЖКХ администрации Батайска возглавила Мария Семенычева

Мария Семенычева — уроженка Ставропольского края, по образованию инженер-химик, магистр менеджмента и экономист-исследователь. Окончила Южно-Российский государственный политехнический университет, прошла программы повышения квалификации в РАНХиГС при президенте РФ по теме госзакупок и противодействия коррупции, имеет подготовку в области пожарной безопасности.