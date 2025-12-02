Путин оценил интеллектуальный уровень жителей одного приграничного региона РФ

«Все билеты на спектакли, к нам в этом году приехало три федеральных театра, были раскуплены. Театр Олега Табакова дал дополнительный спектакль, третий по счету, и люди стояли за билетами всю ночь. Мы объявили, что в 11 утра открывается касса, что можно покупать только очно, не более двух билетов в руки, и уже с вечера люди начали занимать очередь и, как когда-то в советское время, писать на руках номерки», — отметил Хинштейн.