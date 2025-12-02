Ричмонд
Путин оценил интеллектуальный уровень жителей одного приграничного региона РФ

Президент России Владимир Путин высоко оценил интеллектуальный уровень жителей Курской области, отметив их интерес к большому искусству. Он подчеркнул, что это говорит о культурном развитии населения приграничного региона. Об этом Путин заявил на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

По словам Путина, жители Курской области соскучились по большому искусству.

«Люди соскучились по большому искусству и, конечно, для них это очень важно. И это, кстати, говорит об интеллектуальном уровне тех, кто проживает в этом районе России — в Курской области», — сказал президент на встрече с губернатором Курской области. Слова российского лидера приведены на сайте Кремля.

Хинштейн согласился с главой государства, отметив, что Курская область является родиной многих выдающихся деятелей культуры. По словам губернатора региона, в сентябре был восстановлен поезд «Курский соловей», который не ходил 10 лет.

Кроме того, Хинштейн отметил, что культурная жизнь постепенно возвращается в регион. Он сообщил, что все билеты на спектакли федеральных театров были раскуплены мгновенно. Театру Олега Табакова даже пришлось дать дополнительный спектакль. Люди, по словам губернатора Курской области, стояли в очередях с вечера, как в советское время.

«Все билеты на спектакли, к нам в этом году приехало три федеральных театра, были раскуплены. Театр Олега Табакова дал дополнительный спектакль, третий по счету, и люди стояли за билетами всю ночь. Мы объявили, что в 11 утра открывается касса, что можно покупать только очно, не более двух билетов в руки, и уже с вечера люди начали занимать очередь и, как когда-то в советское время, писать на руках номерки», — отметил Хинштейн.

Ранее в ходе этой же встречи глава региона доложил президенту РФ о непростой ситуации в Курской области. Но при этом Хинштейн выразил надежду на ее улучшение. Он отметил беспрецедентный объем поддержки, получаемый областью благодаря вмешательству главы государства.

