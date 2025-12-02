Дмитриев на фоне визита Уиткоффа заявил о важном дне для мира

Речь идет о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. В столице он во второй половине дня проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Трамп не исключил, что в поездке также примет участие его зять Джаред Кушнер.