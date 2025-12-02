Судан предложил России разместить военно-морскую базу в Красном море

А ранее береговая охрана США заявила о появлении российского военного судна «Карелия» в районе американских территориальных вод. Для наблюдения за кораблём немедленно подняли самолёт и направили сторожевой катер. Американские силовики подчеркнули, что всё взаимодействие прошло «безопасно и профессионально».