Судан предложил России разместить военно-морскую базу в Красном море

Как сообщает The Wall Street Journal, базу могут разместить в Порт-Судане или другом стратегическом порту с видом на ключевые торговые пути. Взамен Россия получит доступ к золотодобывающим концессиям на территории Судана.
«База займёт беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря», — пишет издание.
А ранее береговая охрана США заявила о появлении российского военного судна «Карелия» в районе американских территориальных вод. Для наблюдения за кораблём немедленно подняли самолёт и направили сторожевой катер. Американские силовики подчеркнули, что всё взаимодействие прошло «безопасно и профессионально».
