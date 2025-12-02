Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судан предложил России разместить военно-морскую базу в Красном море

Правительство Судана направило России официальное предложение о размещении военно-морской базы в Красном море. Согласно 25-страничному плану, страна готова принять до 300 российских военнослужащих и четыре корабля.

Источник: Life.ru

Как сообщает The Wall Street Journal, базу могут разместить в Порт-Судане или другом стратегическом порту с видом на ключевые торговые пути. Взамен Россия получит доступ к золотодобывающим концессиям на территории Судана.

«База займёт беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря», — пишет издание.

А ранее береговая охрана США заявила о появлении российского военного судна «Карелия» в районе американских территориальных вод. Для наблюдения за кораблём немедленно подняли самолёт и направили сторожевой катер. Американские силовики подчеркнули, что всё взаимодействие прошло «безопасно и профессионально».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.