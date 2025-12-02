Ричмонд
Танкер, который следовал из России в Грузию, был атакован у берегов Турции

Двигатели танкера продолжают исправно работать, судно движется к Синопу, говорится в заявлении.

Турецкое ведомство не приводит подробностей относительно того, каким образом танкер был атакован.

Читайте материал «Уровень запасов газа в Евросоюзе опустился до одного из минимальных показателей».

