Танкер, который следовал из России в Грузию, был атакован у берегов Турции

Танкер Midvolga 2, который перевозил из России в Грузию груз подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции, заявили в турецком министерства транспорта и инфраструктуры.
Двигатели танкера продолжают исправно работать, судно движется к Синопу, говорится в заявлении.
Турецкое ведомство не приводит подробностей относительно того, каким образом танкер был атакован.
