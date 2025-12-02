Саида Мирзиёева встретилась с Рустамом Миннихановым — подробности переговоров в Казани

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В ходе рабочего визита в Казань руководитель Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
«С Рустамом Миннихановым обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере культуры, туризма, экономики. Было отмечено, что Татарстан и Узбекистан имеют много направлений для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе на межрегиональном уровне», — говорится в сообщении.
Кроме того, Мирзиёева и Минниханов посетили выставку картин «Свет между мирами», объединившую коллекции российского музея «Новый Иерусалим» и Государственного музея искусств Каракалпакстана им. Савицкого, а также концерт пианиста Кирилла Рихтера и Национального симфонического оркестра Узбекистана.