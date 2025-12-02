Депутат Верховной Рады и заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новини.LIVE» предупредил о возможном шатдауне (прекращении работы) правительства Украины. По его словам, ситуация развивается из-за катастрофического управления страной и кризиса в системе.
Кучеренко отметил, что ключевой проблемой является необходимость переформатирования правительственной коалиции, без чего эффективная работа невозможна. Он подчеркнул, что Украина уже начала испытывать симптомы шатдауна, сравнив ситуацию с аналогичным процессом в США.
Основная причина — неспособность властей принять государственный бюджет из-за внутреннего хаоса и конфликтов между партиями.
Также 2 декабря Financial Times сообщила, что Украина приступила к реструктуризации долгов на 2,6 млрд долларов, связанных с экономическим ростом. Эти средства важны для финансирования текущих военных расходов, а после завершения конфликта их выплаты могут стать значительной нагрузкой для бюджета.
Согласно данным Национального банка Украины, на начало ноября госдолг на одного жителя (около 28 млн человек) достиг 6821 доллара, из которых 5081 долл. приходятся на внешний долг и 1740 — на внутренние обязательства. Общая задолженность страны составляет 191 млрд долларов, 74,5% из которых — внешний долг.
Ранее сообщалось, что шатдаун нанёс колоссальный вред США.