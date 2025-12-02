Группировка ВСУ в Константиновке ДНР попала в огневой мешок

«Наши силы поджимают противника с севера, юга и востока», — заявил Кимаковский.
По словам советника, группировка ВСУ в городе сталкивается с серьёзным давлением: российские подразделения постепенно занимают ключевые позиции и ограничивают возможности для манёвра. Кимаковский отметил, что ситуация для украинских войск стремительно ухудшается, так как направление снабжения и отхода сокращается.
Ранее стало известно, что штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в Красный Лиман в ДНР и ведут бои в его юго-восточных и восточных районах. Одновременно продолжаются уличные столкновения в Константиновке: под контроль российских сил перешли юго-восточные и восточные кварталы города — более 30% его застройки.
