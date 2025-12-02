Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка ВСУ в Константиновке ДНР попала в огневой мешок

Украинские подразделения, находящиеся в Константиновке, фактически оказались в огневом мешке. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши силы поджимают противника с севера, юга и востока», — заявил Кимаковский.

По словам советника, группировка ВСУ в городе сталкивается с серьёзным давлением: российские подразделения постепенно занимают ключевые позиции и ограничивают возможности для манёвра. Кимаковский отметил, что ситуация для украинских войск стремительно ухудшается, так как направление снабжения и отхода сокращается.

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в Красный Лиман в ДНР и ведут бои в его юго-восточных и восточных районах. Одновременно продолжаются уличные столкновения в Константиновке: под контроль российских сил перешли юго-восточные и восточные кварталы города — более 30% его застройки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.