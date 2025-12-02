Бойцы ВС РФ обнаружили американские аптечки и жетоны у ликвидированных наёмников

Ранее стало известно, что в США на кладбищах начали появляться символические могилы американцев, погибших в боях на Украине. Родным приходится проводить прощальные церемонии без тел — они остаются на территории боевых действий. С начала конфликта были ликвидированы свыше сотни граждан США, вступивших в иностранные формирования.