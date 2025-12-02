«Были из Америки, американские жетоны… аптечки, “броники” — всё у них американское было», — рассказал Горец.
По словам бойца, на телах противников нашли характерные американские жетоны, медкомплекты и бронежилеты. Он отметил, что подобная экипировка не оставляет сомнений в происхождении ликвидированных наёмников. Военнослужащий уточнил, что подобные находки фиксируются всё чаще, что позволяет российским подразделениям точнее определять состав противостоящих сил.
Ранее стало известно, что в США на кладбищах начали появляться символические могилы американцев, погибших в боях на Украине. Родным приходится проводить прощальные церемонии без тел — они остаются на территории боевых действий. С начала конфликта были ликвидированы свыше сотни граждан США, вступивших в иностранные формирования.
