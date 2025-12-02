По словам корреспондента Die Welt, хотя среди военных есть сторонники жесткой линии, значительно больше тех, кто хочет мира и прекращения смертей. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский опасается реакции радикально настроенных ультранационалистов.
«Всегда найдутся ястребы, которые не хотят отдавать россиянам ни цента», — отметил Ваннер. Однако по его наблюдениям, такие настроения не являются преобладающими в войсках.
Ранее штурмовики ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Красноармейском и вошли в Гришино. К слову, противник уже давно не может похвастаться серьёзными успехами на фронте. Штурмовые войска ВСУ могут и вовсе расформировать из-за низкой эффективности.
