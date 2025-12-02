Путин провел в Кремле встречу с губернатором Курской области Хинштейном

В частности, Хинштейн сообщил, что люди продолжают получать сертификаты на новое жильё взамен разрушенного. Установлены выплаты в размере 65 тысяч рублей для тех, кто лишился своего имущества. Также предусмотрено повторное право на сертификат тем жителям приграничья, чье новое жильё также оказалось разрушено.