Путин провел в Кремле встречу с губернатором Курской области Хинштейном

Путин обсудил с Хинштейном помощь людям из приграничных районов Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась вечером 1 декабря. На встрече обсуждалась работа координационного совета по урегулированию проблемных вопросов граждан, вынужденно покинувших приграничные районы области, а также вопросы комплексного восстановления и развития региона и меры по защите исторической памяти.

В частности, Хинштейн сообщил, что люди продолжают получать сертификаты на новое жильё взамен разрушенного. Установлены выплаты в размере 65 тысяч рублей для тех, кто лишился своего имущества. Также предусмотрено повторное право на сертификат тем жителям приграничья, чье новое жильё также оказалось разрушено.

В феврале этого года Владимир Путин встретился в Кремле с Александром Хинштейном, когда он еще был временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. На совещании они обсудили восстановление пострадавшей инфраструктуры, выплаты компенсаций и возвращение земельных участков жителям приграничных районов.

