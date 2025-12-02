Ричмонд
В НАТО высказались о сроках окончания конфликта на Украине

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине не завершится в обозримом будущем, заявил генерал-майор бундесвера и заместитель командующего миссией НАТО по оказанию военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене Майк Келлер в интервью Die Welt.

Источник: © РИА Новости

«Окончание конфликта пока не предвидится», — утверждает он.

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Путин ранее отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

