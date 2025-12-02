Лопатин возглавил Судебный департамент при Верховном суде

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов уволил главу Судебного департамента Владислава Иванова, назначенного на должность при предыдущем председателе ВС РФ Ирине Подносовой, умершей в июле.
Лопатин занимал пост заместителя генерального прокурора с 2011 года. Экс-генпрокурор Краснов возглавил Верховный суд в сентябре.
Судебный департамент осуществляет организационное обеспечение судов всех уровней, его деятельность, как отмечается на сайте департамента, направлена на создание условий для обеспечения доступности правосудия для граждан, укрепление самостоятельности судов и независимости судей.