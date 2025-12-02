Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лопатин возглавил Судебный департамент при Верховном суде

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Новым главой Судебного департамента при Верховном суде стал бывший заместитель генпрокурора РФ Геннадий Лопатин, передает корреспондент РИА Новости с заседания Совета судей РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов уволил главу Судебного департамента Владислава Иванова, назначенного на должность при предыдущем председателе ВС РФ Ирине Подносовой, умершей в июле.

Лопатин занимал пост заместителя генерального прокурора с 2011 года. Экс-генпрокурор Краснов возглавил Верховный суд в сентябре.

Судебный департамент осуществляет организационное обеспечение судов всех уровней, его деятельность, как отмечается на сайте департамента, направлена на создание условий для обеспечения доступности правосудия для граждан, укрепление самостоятельности судов и независимости судей.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше