Казачинско-Пировский округ возглавил ветеран СВО Сергей Ивченко

Казачинско-Пировский муниципальный округ возглавил ветеран специальной военной операции Сергей Ивченко. Как сообщили в правительстве Красноярского края, на ноябрьской сессии за него единогласно проголосовали депутаты окружного Совета.
Ивченко с 2012 года работал в администрации Пировского округа — здесь он прошел путь от начальника отдела до первого заместителя главы. В 2024-м ушел добровольцем на СВО, служил командиром отделения в танковой дивизии.
После избрания на должность главы округа Ивченко уволили с воинской службы.
