Казачинско-Пировский округ возглавил ветеран СВО Сергей Ивченко

Участник СВО Сергей Ивченко избран главой Казачинско-Пировского муниципального округа.

Источник: Комсомольская правда

Казачинско-Пировский муниципальный округ возглавил ветеран специальной военной операции Сергей Ивченко. Как сообщили в правительстве Красноярского края, на ноябрьской сессии за него единогласно проголосовали депутаты окружного Совета.

Ивченко с 2012 года работал в администрации Пировского округа — здесь он прошел путь от начальника отдела до первого заместителя главы. В 2024-м ушел добровольцем на СВО, служил командиром отделения в танковой дивизии.

После избрания на должность главы округа Ивченко уволили с воинской службы.

Ранее мы писали, что ветеран специальной военной операции, журналист и участник образовательной программы «Сибирский характер» Марат Винский стал главным редактором газеты «Красноярский рабочий».