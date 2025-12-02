Кулеба: без мирного соглашения конфликт продлится много лет

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт может продлиться много лет, если сейчас не будет достигнуто мирное соглашение. По его словам, Украина — в уязвимом положении, так как Россия способна наносить Киеву критический ущерб. Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о тупике на переговорах Украины и США из-за вопроса о территориальных уступках. Также стало известно, что Киев готовит свою экономику сразу к двум сценариям: затяжным боям и к прекращению огня.