В МИД Китая высоко оценили введение безвизового режима с Россией

В сентябре Китай принял аналогичное решение по отношению к туристам из России. После этого, по данным издания «Коммерсантъ», спрос на туры в КНР среди россиян вырос на 50%. Самыми популярными направлениями поездок стали курортный полуостров Хайнань, а также Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду.