Литва заявила, что не намерена повторно закрывать границу с Беларусью. Об этом сообщил представитель премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас. Подробности пишет Sputnik.by.
Игнас Добровольскас обратил внимание, что на данный момент литовское правительство не рассматривает вопрос, касающийся закрытия границы с Беларусью. Он допустил, что ночные рейсы из аэропорта в Вильнюсе могут быть перенесены, к примеру, в Каунас. По его словам, и далее применяют меры против местных сетей контрабанды, а также активно используют дипломатические каналы.
Кстати, Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси.
Тем временем пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила после инцидента с дроном, что Литва стреляет себе между ног.