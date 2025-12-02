Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Литва заявила, что не намерена повторно закрывать границу с Беларусью. Об этом сообщил представитель премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас. Подробности пишет Sputnik.by.

Игнас Добровольскас обратил внимание, что на данный момент литовское правительство не рассматривает вопрос, касающийся закрытия границы с Беларусью. Он допустил, что ночные рейсы из аэропорта в Вильнюсе могут быть перенесены, к примеру, в Каунас. По его словам, и далее применяют меры против местных сетей контрабанды, а также активно используют дипломатические каналы.

Кстати, Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси.

Ранее МИД вызвал вызван временного поверенного в делах Литвы из-за падения БПЛА в Гродно: «Немедленно предоставить детальную информацию».

Тем временем пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила после инцидента с дроном, что Литва стреляет себе между ног.

