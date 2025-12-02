СВР: Франция ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине

Там отметили, что присутствие на Украине французских ЧВК будет рассматриваться Россией как непосредственное участие Франции в боевых действиях против РФ. Кроме того, они станут первоочередной законной целью ВС России.
Новость дополняется.
Франция по-прежнему ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине. Об этом сообщили в СВР РФ.
