СВР: Франция ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине

Франция по-прежнему ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине. Об этом сообщили в СВР РФ.

Источник: AP 2024

Там отметили, что присутствие на Украине французских ЧВК будет рассматриваться Россией как непосредственное участие Франции в боевых действиях против РФ. Кроме того, они станут первоочередной законной целью ВС России.

Новость дополняется.