Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры

АНКАРА, 2 дек — РИА Новости. Турция заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море, сообщил РИА Новости высокопоставленный официальный источник в Анкаре.

Источник: © РИА Новости

Турецкое управление мореходства сообщило во вторник, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Черном море; необходимости в помощи не возникло. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны неприемлемы.

«Украинской стороне, в частности, службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море», — сообщил собеседник агентства.

МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

