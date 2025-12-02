Мэр Оргеева Татьяна Кочу уходит в отставку из-за угроз со стороны властей

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Мэр муниципия Оргеев Татьяна Кочу во вторник заявила о намерении уйти в отставку из-за давления со стороны центральных властей Молдовы.
«Мне и моим соратникам угрожают арестами только за то, что мы работаем для людей, а жителей подвергают давлению и штрафуют. Мы больше не можем гарантировать результат и вынуждены закрыть все наши проекты», — заявила Кочу в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
Кочу также перечислила успешные проекты, которые ее команде удалось реализовать за время пребывания в должности мэра, при этом отметила, что многие из них блокировались властями Молдовы.
«Невозможно работать, когда режим направляет свою репрессивную машину против собственных граждан. Невозможно помогать, когда каждая инициатива блокируется», — сказала Кочу.
Татьяна Кочу была избрана мэром Оргеева по итогам выборов 2023 года от партии «Сила альтернативы и спасения Молдовы», входящей в блок «Победа».
Ранее оппозиционный политик Илан Шор объявил о том, что закрывает свои социальные проекты в Молдове, заявив, что «власть перекрыла возможность помогать людям».