Мэр Оргеева Татьяна Кочу уходит в отставку из-за угроз со стороны властей

«Мне и моим соратникам угрожают арестами только за то, что мы работаем для людей, а жителей подвергают давлению и штрафуют. Мы больше не можем гарантировать результат и вынуждены закрыть все наши проекты», — заявила Кочу в видеообращении, опубликованном в соцсетях.