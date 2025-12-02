Мэр Казани Ильсур Метшин провел заседание комиссии по строительству зданий в историческом центре города

Концепции объектов презентовала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Так, эксперты ознакомились с планом строительства мини-отеля на семь номеров по ул. Большая Красная. На ул. Курашова предлагается построить гостинично-деловой комплекс на 21 номер. В сфере жилой застройки презентовали проект на ул.Мазита Гафури, где этажность здания будет переменной, чтобы гармонично вписаться в окружающую историческую застройку, в частности, не подавить видом мечеть Иске-Таш. На ул.Адмиралтейской представили проект жилого дома с необычной, сложной рельефной отделкой.
Большая часть проектов была поддержана рабочей группой. Для нескольких проектов было рекомендовано внести изменения. Так, гостинично-деловой комплекс по ул. Нариманова потребовал доработки в части доступности для маломобильных граждан.
Далее рассмотрение одобренных проектов состоится на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Помимо традиционных участников рабочей группы, в заседании приняли участие также глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков, глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, префект особой территории «Старый город» Айрат Фаизов, заместитель руководителя, курирующий вопросы благоустройства Игорь Куляжев, директор МБУ «Институт развития Казани» Алексей Горбунов и другие.