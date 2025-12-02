Мэр Казани Ильсур Метшин провел заседание комиссии по строительству зданий в историческом центре города

Концепции объектов презентовала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Так, эксперты ознакомились с планом строительства мини-отеля на семь номеров по ул. Большая Красная. На ул. Курашова предлагается построить гостинично-деловой комплекс на 21 номер. В сфере жилой застройки презентовали проект на ул.Мазита Гафури, где этажность здания будет переменной, чтобы гармонично вписаться в окружающую историческую застройку, в частности, не подавить видом мечеть Иске-Таш. На ул.Адмиралтейской представили проект жилого дома с необычной, сложной рельефной отделкой.