Новые сети и проекты: в Волгоградской области обсудили развитие системы ЖКХ

— В городе Волгограде, в городских округах и районных центрах Волгоградской области, в ряде сельских поселений реализуются проекты, направленные на обновление действующего сетевого хозяйства и объектов инфраструктуры тепло- и водоснабжения, водоотведения и водоочистки, на создание новых систем жизнеобеспечения, прежде всего на территориях, предназначенных под перспективную комплексную застройку, в том числе для реализации масштабного проекта развития на острове Сарпинский, — пояснил Андрей Бочаров.