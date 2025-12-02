Новые сети и проекты: в Волгоградской области обсудили развитие системы ЖКХ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 2 декабря 2025 года провел рабочее совещание, посвященное развитию и обновлению коммунальной инфраструктуры региона. Глава региона подчеркнул, что плановая модернизация систем ЖКХ продолжается, несмотря на современные экономические условия, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Масштабные проекты по обновлению сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения реализуются не только в Волгограде, но и в других городах и районах области.
— В городе Волгограде, в городских округах и районных центрах Волгоградской области, в ряде сельских поселений реализуются проекты, направленные на обновление действующего сетевого хозяйства и объектов инфраструктуры тепло- и водоснабжения, водоотведения и водоочистки, на создание новых систем жизнеобеспечения, прежде всего на территориях, предназначенных под перспективную комплексную застройку, в том числе для реализации масштабного проекта развития на острове Сарпинский, — пояснил Андрей Бочаров.
Андрей Бочаров поставил задачу всем ответственным лицам обеспечить строгий контроль за качеством и сроками выполнения работ. По его словам, от этого напрямую зависит повышение качества жизни людей и дальнейшее социально-экономическое развитие всего региона.