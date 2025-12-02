Ричмонд
В Ростовской области назначен новый министр экологии региона и природных ресурсов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении нового министра природных ресурсов и экологии региона.

Источник: Правительство Ростовской области

Им стала Алла Кушнарёва, ранее занимавшая пост заместителя министра. Алла Кушнарёва работает в природоохранной сфере региона уже более 20 лет. Она уроженка Батайска, окончила Ростовский государственный университет по специальности «почвовед». В число ее ключевых задач войдет реализация экологической политики, контроль за использованием ресурсов, охрана водных объектов и атмосферного воздуха, а также усиление экологического надзора и развитие системы обращения с ТКО в рамках нацпроекта «Экология».

«Наша общая цель — обеспечить динамичное развитие области, не нарушая хрупкий баланс её природного потенциала. Уверен, что профессиональный опыт и глубокое понимание специфики региона позволят Алле Владимировне успешно вести эту работу», — подчеркнул глава региона Юрий Слюсарь.

