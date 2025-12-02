Мирзиёев: Цель приезда в Джизак — определить новые точки роста региона

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Цель нашего приезда в Джизак — определить новые точки роста региона и обеспечить их реализацию, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Джизакской области.
Свою рабочую поездку глава республики начал с ознакомления с путепроводом, связавшим областной центр с международной трассой M-39, а также с проектами энергетики и градостроительства.
«С целью соединения областного центра с международной автомобильной трассой М-39 за счет почти 290 миллиардов сумов построены новый путепровод протяженностью 700 метров и 4-километровая автомобильная дорога. Новая дорога способна пропускать свыше 14 тысяч транспортных средств в сутки», — говорится в сообщении.
Ранее жителям приходилось пользоваться 25-километровым объездом для въезда и выезда из города. Благодаря новому объекту расстояние сократили до 4 километров, решили проблему заторов на старом участке. Это имеет важное значение не только для водителей, но и для предпринимателей, логистики и сферы услуг.
Путепровод, возведенный по современной технологии из металлоконструкций, рассчитан на 100 лет эксплуатации, в то время как традиционные железобетонные сооружения обычно служат вдвое меньше.
В результате реализации проекта также отпала необходимось перекрывать движение автомобилей при прохождении пассажирских и грузовых поездов. Путепровод значительно облегчает движение автомобилей, включая спецтранспорт: скорую помощь, пожарные и оперативные службы.
Реализация проектов атомной энергетики.
В настоящее время в Джизакской области начали строительство интегрированной АЭС, включающей два маломощных и два крупных реактора.
На нынешнем этапе ведут работы по рытью котлованов под здания реакторов. Параллельно осуществляют подготовку строительной базы: выравнивание территории, бетонирование, установку арматуры. Для строителей возвели временный жилой комплекс.
Мирзиёеву представили планы по локализации производства необходимых для АЭС стройматериалов, а также по расширению подготовки кадров в вузах.
«Также показана концепция строительства моногорода для специалистов будущей станции и членов их семей. Городок, расположенный в 16 километрах от строящейся станции, будет рассчитан на 10 тысяч жителей и включит всю необходимую инфраструктуру, социальные и сервисные объекты», — говорится в сообщении.
Мастер-план и проекты реновации въездной части Джизака.
В рамках программы реновации планируют строительство современных, комфортных и безопасных домов вместо устаревшего жилого фонда. Президенту представили проекты строительства здания IT-центра, центра ремесел, реконструкции отдельных комплексов и благоустройства оживленных улиц.
"Цель нашего приезда в Джизак — определить новые точки роста региона и обеспечить их реализацию. Сегодняшний Джизак — это уже не вчерашний. Потенциал области многократно вырос, отношение людей к жизни и работе существенно изменилось. Нам необходимо направить эти возможности на создание конкретных проектов, которые будут служить повышению благосостояния населения, — отметил Шавкат Мирзиёев.
По итогам презентаций он дал конкретные поручения ответственным лицам.