Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин и Уиткофф обсудят итоги переговоров США и Украины

Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве — важный шаг на пути мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, они обсудят итоги переговоров Киева и Вашингтона.

Источник: РИА "Новости"

«Господин Уитткофф будет в Москве, он наш главный переговорщик, и он встретится с нашим президентом. Перед этим у них была пара недель очень интенсивной работы с украинской стороной, они готовили, скажем так, версию плана урегулирования Трампа», — сказал представитель Кремля.

В ноябре американская сторона провела две встречи с украинской делегацией — в Женеве и Майами — для обсуждения мирного плана, одним из разработчиков которого стал Стив Уиткофф. Кремль сообщал, что видел первоначальную версию американского предложения. Однако по итогу обсуждений с Украиной США внесли некоторые изменения в план, в том числе — исключили из него пункт о Донецке и Луганске.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше