Песков: Путин и Уиткофф обсудят итоги переговоров США и Украины

В ноябре американская сторона провела две встречи с украинской делегацией — в Женеве и Майами — для обсуждения мирного плана, одним из разработчиков которого стал Стив Уиткофф. Кремль сообщал, что видел первоначальную версию американского предложения. Однако по итогу обсуждений с Украиной США внесли некоторые изменения в план, в том числе — исключили из него пункт о Донецке и Луганске.