Крупный международный платежный сервис начал блокировать карты белорусов. Подробности приводит ТАСС.
Британская платежная система Wise заблокировала карты пользователей из Беларуси и России. Это связано с тем, что ЕС недавно принял новый пакет санкций. В результате, временно были заблокированы карты Wise для белорусских и российских пользователей. Чтобы их разблокировать, необходимо подтвердить гражданство или же вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.
У пользователей, которых коснулись ограничения, будет время до 30 января 2026 года, чтобы подтвердить гражданство одной из стран Европейской экономической зоны или же вид на жительство или визовый документ, подтверждающий статус временного или постоянного резидентства в ЕЭЗ или Швейцарии.
В компании пояснили, что если подтверждения не будет, то ограничения затронут и физические, и цифровые карты, «но изменений в профиле пользователя не произойдет, и он сможет продолжать отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги». В Wise обратили внимание, что изменение связано с 19-м пакетом санкций Евросоюза. Согласно новому постановлению, запрещается прямое или косвенное предоставление платежных услуг белорусам и россиянам или физическим лицам, которые проживают в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, зарегистрированным в РФ.
