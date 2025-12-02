Крупный международный платежный сервис начал блокировать карты белорусов

В компании пояснили, что если подтверждения не будет, то ограничения затронут и физические, и цифровые карты, «но изменений в профиле пользователя не произойдет, и он сможет продолжать отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги». В Wise обратили внимание, что изменение связано с 19-м пакетом санкций Евросоюза. Согласно новому постановлению, запрещается прямое или косвенное предоставление платежных услуг белорусам и россиянам или физическим лицам, которые проживают в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, зарегистрированным в РФ.