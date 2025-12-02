The Economic Times: визит Путина ознаменует поворотный момент в стратегии Индии

Предстоящий визит российского лидера, отмечает издание, отражает решимость Индии сохранить связи с Россией, несмотря на западные санкции, и совместно с Москвой решать свои внешнеполитические стратегические задачи. Предложение Россией своих вооружений Индии, указывает газета, является политическим сигналом, который свидетельствует о том, что у республики есть стратегические варианты и она благодаря этому не полагается исключительно на оборонное партнерство с Западом.
Как отмечает The Economic Time, в ходе саммита стороны намерены обсудить план по объединению индийской системы RuPay с российской платежной системой «Мир», что повысит оптимизацию расчетов в национальных валютах для поддержки взаимной торговли, несмотря на рестрикции Запада.
Платежи являются экономической основой отношений между Индией и Россией, объем торговли двух стран в 2024 году вырос почти до $70 млрд. Однако финансовые расчеты становятся все более сложными, поскольку санкции США и ЕС затронули крупные российские банки, энергетические компании и судоходные сети.
Индия и Россия создали механизм расчетов в рупиях через специальные счета Special Rupee Vostro Accounts (SERVA). В августе Центробанк Индии разрешил российским компаниям инвестировать излишки в рупиях в индийские гособлигации, акции и инфраструктурные проекты. Однако индийские экспортеры продолжают сообщать о задержках оплаты за поставки в Россию из-за вторичных западных санкций. Объединение RuPay с системой «Мир» позволит расширить торговые платежи двух стран в национальной валюте вместо долларов. В результате индийские туристы смогут расплачиваться в России рупиями, а российские — пользоваться картами «Мир» в Индии, пишет The Economic Times.