The Economic Times: визит Путина ознаменует поворотный момент в стратегии Индии

Предстоящий визит российского лидера, отмечает издание, отражает решимость Индии сохранить связи с Россией, несмотря на западные санкции, и совместно с Москвой решать свои внешнеполитические стратегические задачи. Предложение Россией своих вооружений Индии, указывает газета, является политическим сигналом, который свидетельствует о том, что у республики есть стратегические варианты и она благодаря этому не полагается исключительно на оборонное партнерство с Западом.