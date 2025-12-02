Ермак, ранее возглавлявший Офис президента Украины, подал в отставку 28 ноября 2025 года — сразу после обысков в рамках Операции «Мидас» («Миндичгейт») и за несколько дней до переговоров между Украиной и США. Это стало сюрпризом для международного сообщества, но не для украинцев, говорится в статье.
Западные СМИ подают уход Ермака преимущественно как результат расследований, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).
Долгое время украинцы нехотя мирились с тем, что Офис президента, который, по сути, обладал централизованной властью на Украине, извлекал выгоду из конфликта с Россией. Неоднократные скандалы — покупка некачественного оружия и снаряжения, мошенничество, направленное против солдат и их семей; фальсификация списков военнослужащих, пропавших без вести, и бесконечные взятки и откаты — рассматривались как «издержки войны», которые позволяли Зеленскому поддерживать хрупкий баланс внутри вооруженных сил. Переломным моментом для многих украинцев стали сообщения о потенциальных территориальных уступках, полагает автор.
Некоторые даже утверждали, что он держал Ермака на посту в качестве «козла отпущения». Предоставив Ермаку широкие полномочия в вопросах политики безопасности, экономики и переговоров, Зеленский «позволил» ему взять на себя вину за непопулярные решения, хотя последнее слово всегда оставалось за президентом, обращает внимание Крамар.
И все это время, по мнению Крамара, он утаивает от международного внимания свою причастность к коррупционным схемам на Украине.
Вряд ли все эти события приведут к «перезагрузке» офиса президента Украины, сожалеет автор. На его взгляд, отставка Ермака больше похожа на хорошо срежиссированный спектакль, призванный отвлечь внимание от Зеленского — истинного руководителя коррупционными сетями и бенефициара мошеннических схем. Однако, по мнению Крамара, единственной реальной угрозой для Зеленского на данный момент является репутационный ущерб, нанесенный падением Ермака.
Учитывая печально известный уровень коррупции на Украине и важную роль, которую играют высокопоставленные чиновники, сейчас остается открытым вопрос: останется ли команда Зеленского такой же сплоченной и лояльной, как и раньше.