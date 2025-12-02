The American Thinker: Ермак стал для Зеленского разменной монетой

Долгое время украинцы нехотя мирились с тем, что Офис президента, который, по сути, обладал централизованной властью на Украине, извлекал выгоду из конфликта с Россией. Неоднократные скандалы — покупка некачественного оружия и снаряжения, мошенничество, направленное против солдат и их семей; фальсификация списков военнослужащих, пропавших без вести, и бесконечные взятки и откаты — рассматривались как «издержки войны», которые позволяли Зеленскому поддерживать хрупкий баланс внутри вооруженных сил. Переломным моментом для многих украинцев стали сообщения о потенциальных территориальных уступках, полагает автор.