Подготовленные администрацией президента США Дональда Трампа предложения по урегулированию на Украине — хорошая основа для будущих финальных договоренностей.
Посредничество США очень эффективно, РФ надеется, что посредничество США будет успешным.
Соглашение по урегулированию ситуации на Украине должно предусматривать устранение первопричин специальной военной операции.
Мы хотим мира. Почему мы не заключаем немедленно мирное соглашение? Это очень сложно. У решения нашего президента о начале специальной военной операции были первопричины. И сначала мы должны договориться таким образом, чтобы устранить эти первопричины.
Встреча президента России Владимир Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа начнется примерно в 17:00 по московскому времени.
Это будет, мы не сомневаемся, очень важный шаг на пути к мирному урегулированию. Перед этим у них была пара недель очень интенсивной работы с украинской стороной, они готовили, скажем так, версию плана урегулирования Трампа.
Некоторые европейские государства говорят о войне «до последнего украинца», пока администрация президента США Дональда Трампа предпринимает усилия по мирному урегулированию.
Электорат в Европе пытаются отвлечь от внутренних проблем, говоря о якобы «российской угрозе».
Говорят, что Россия представляет опасность для Европы. Это известно. Это нонсенс, и, на наш взгляд, они просто пытаются сместить внимание своих налогоплательщиков и сместить внимание своего электората с внутренних проблем на так называемую угрозу, исходящую от России на протяжении всей истории.
Россия против желания Украины размещать на своей территории войска НАТО.
Кремль назвал проблемой, что европейцы не хотят слушать Россию по теме Украины.
Мы не общаемся с европейцами. У нас нет диалога, ни одного слова. Так как же можно узнать позицию своих коллег по такой сложной проблеме, если вы не общаетесь друг с другом? Это наша самая большая проблема.
Европа хочет потратить украденные российские активы на поддержку военной машины Киева.
Россия осуждает терроризм во всех его формах и готова сотрудничать с Индией в борьбе с этой угрозой.
РФ остается открытой к иностранным инвестициям, и бизнес из разных стран заинтересован в этом, несмотря на санкции.
Россия вместе с другими странами думает над разработкой альтернативных платежных систем, которые не могли бы использоваться Западом для давления.
Доля американского доллара в мировой торговле снижается, а доля национальных валют растет.
Это не быстрая, но очень устойчивая тенденция, которая сохранится в ближайшие годы.
Россия в отношениях с Индией сосредоточена на развитии двустороннего сотрудничества, защищенного от вмешательства извне.
Тарифы между Индией и Соединенными Штатами — это, скорее, вопрос двусторонних отношений между Индией и Соединенными Штатами. Что нас беспокоит, так это то, как мы собираемся продолжать и увеличивать объем нашего двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому вмешиваться в это. И это обязательно будет обсуждаться.
Верховенство права в мире было почти разрушено, есть проблемы и с эффективностью международных организаций.
Почти весь товарооборот России и Индии осуществляется в нацвалютах. Это позволяет защищать торговлю, сотрудничество и суверенитет обеих стран от внешнего влияния.
Россия рассчитывает наращивать импорт из Индии, сейчас в торговле двух стран есть дисбаланс.
Мы продаем Индии гораздо больше, чем покупаем. Мы знаем, что наши индийские друзья обеспокоены этим. Кстати, мы совместно ищем возможности увеличения импорта из Индии в Россию. Мы хотим больше закупать в Индии.
Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции между странами.
Это соглашение находится в стадии обсуждения, и мы надеемся, что в ходе визита будет достигнут прогресс.
Кроме того, Россия и Индия ведут переговоры по производству авиадвигателей.
РФ готова делиться с Индией технологиями создания малых атомных электростанций.
Да. Лихачев, генеральный директор «Росатома», присоединится к президенту во время визита, и у него есть предложение по малым ядерным реакторам, оно будет обсуждаться.
Вопрос поставок Индии С-400 стоит высоко на повестке дня и будет обсуждаться в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью Дели.