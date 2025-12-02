NZZ: на выборах в эстонской Нарве победил пророссийский политик

В городе нарастает разрыв между поколениями и чувство отчуждения, затрагивающее как сторонников России, так и тех, кто стремится к интеграции. Стальнухин, используя эти противоречия, мобилизует недовольство населения в свою политическую силу, пишет NZZ. Более того, по мнению издания, он ставит под сомнение способность Эстонии сохранить Нарву в своем составе — Стальнухин категорически отказывается отвечать на вопрос о том, хотел бы он, чтобы Нарва принадлежала России.