Стальнухин, согласно статье, родился в Эстонии, работал на текстильной фабрике, преподавал эстонский язык и с 1994 года стал депутатом Городского собрания Нарвы, а позже вышел на национальный уровень.
Он громко говорит о том, что русскоязычное меньшинство в Эстонии подвергается дискриминации и о коррумпированной правящей элите в Таллинне. В 2022 году он называл членов эстонского правительства фашистами за демонтаж советских памятников, а в 2025 году обвинил их в нацизме.
Нарва, где населения почти на 100% состоит из русских и где практически не услышишь эстонский язык, стала эпицентром глубокого социального и политического раскола в Эстонии. Исторические обиды, проблемы интеграции русскоязычных в Эстонии и события на Украине лишь обострили вопросы национальной идентичности, говорится в статье.
Стальнухин, по мнению одних, отстаивает права русскоязычных, а по мнению других — «играет» на ностальгии по советскому прошлому и недовольстве эстонскими реформами, такими как переход школ на эстонский язык и лишение жителей с российскими паспортами и неграждан права голоса на местных выборах. NZZ напоминает, что около четверти жителей Эстонии являются этническими русскими.
Цель реформы — сделать четверть населения рабами, которые вообще не смогут говорить ни на каком языке! Представьте, что в Швейцарии вдруг все должны были бы говорить на ретороманском.
В городе нарастает разрыв между поколениями и чувство отчуждения, затрагивающее как сторонников России, так и тех, кто стремится к интеграции. Стальнухин, используя эти противоречия, мобилизует недовольство населения в свою политическую силу, пишет NZZ. Более того, по мнению издания, он ставит под сомнение способность Эстонии сохранить Нарву в своем составе — Стальнухин категорически отказывается отвечать на вопрос о том, хотел бы он, чтобы Нарва принадлежала России.