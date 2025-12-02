Ричмонд
NZZ: на выборах в эстонской Нарве победил пророссийский политик

В эстонском городе на границе с Россией Михаил Стальнухин превратился в заметную политическую фигуру. Его пророссийская риторика и обвинения эстонского правительства в нацизме обеспечили ему уверенную победу на муниципальных выборах в конце октября этого года, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: mihhailstalnuhhin
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Стальнухин, согласно статье, родился в Эстонии, работал на текстильной фабрике, преподавал эстонский язык и с 1994 года стал депутатом Городского собрания Нарвы, а позже вышел на национальный уровень.

Для многих жителей Нарвы, население которой составляет 52 тыс. человек, он олицетворяет интересы русской общины, утверждает NZZ.

Он громко говорит о том, что русскоязычное меньшинство в Эстонии подвергается дискриминации и о коррумпированной правящей элите в Таллинне. В 2022 году он называл членов эстонского правительства фашистами за демонтаж советских памятников, а в 2025 году обвинил их в нацизме.

Оппоненты и критики видят в нем угрозу для национальной и территориальной целостности Эстонии, отмечает издание.

Нарва, где населения почти на 100% состоит из русских и где практически не услышишь эстонский язык, стала эпицентром глубокого социального и политического раскола в Эстонии. Исторические обиды, проблемы интеграции русскоязычных в Эстонии и события на Украине лишь обострили вопросы национальной идентичности, говорится в статье.

Стальнухин, по мнению одних, отстаивает права русскоязычных, а по мнению других — «играет» на ностальгии по советскому прошлому и недовольстве эстонскими реформами, такими как переход школ на эстонский язык и лишение жителей с российскими паспортами и неграждан права голоса на местных выборах. NZZ напоминает, что около четверти жителей Эстонии являются этническими русскими.

Цель реформы — сделать четверть населения рабами, которые вообще не смогут говорить ни на каком языке! Представьте, что в Швейцарии вдруг все должны были бы говорить на ретороманском.

Михаил Стальнухин
эстонский политик

В городе нарастает разрыв между поколениями и чувство отчуждения, затрагивающее как сторонников России, так и тех, кто стремится к интеграции. Стальнухин, используя эти противоречия, мобилизует недовольство населения в свою политическую силу, пишет NZZ. Более того, по мнению издания, он ставит под сомнение способность Эстонии сохранить Нарву в своем составе — Стальнухин категорически отказывается отвечать на вопрос о том, хотел бы он, чтобы Нарва принадлежала России.