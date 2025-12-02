Губернатор утвердил проект КРТ на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде

Проект охватывает 13,27 га площади, на которой необходимо снести складские помещения, бытовое здание и магазин (на территории находится строительный рынок). Эти объекты принадлежат ООО «Спецзастройщик Бурнаковка» (учредители Сергей Панкратов и Антон Козлов).
Как писал «Ъ-Приволжье», мастер-планом проекта предусмотрено строительство 12 зданий и сооружений, включая девять домов высотой до 25 этажей, закрытый паркинг, детский сад на 230 мест и диспетчерский пункт. Предельный срок реализации проекта составит 15 лет.
Обеспечение жителей будущих домов местами в школах планируется за счет строительства нового образовательного учреждения в микрорайоне «Бурнаковская низина», за пределами данного проекта КРТ.