Самолет Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в московском аэропорту Внуково-2, сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

Позднее корреспондент агентства сообщил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и Уиткофф выехали из аэропорта Внуково.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговорщики встретятся с президентом Владимиром Путиным после 17:00 мск, время встречи, на которой будет обсуждаться план мирного урегулирования на Украине, не ограничено.

С американской стороны в переговорах также будет участвовать Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа.

