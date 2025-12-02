Самолет Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково

Позднее корреспондент агентства сообщил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и Уиткофф выехали из аэропорта Внуково.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговорщики встретятся с президентом Владимиром Путиным после 17:00 мск, время встречи, на которой будет обсуждаться план мирного урегулирования на Украине, не ограничено.
С американской стороны в переговорах также будет участвовать Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа.
