Власти Молдавии не продержатся до конца мандата, считает Додон

«Главная ошибка нынешней власти в том, что, располагая беспрецедентной внешней поддержкой, они так и не создали ничего значимого ни для экономики, ни для других сфер. И уже не создадут — политическая конъюнктура меняется. У тех, кто поддерживает (президента Молдавии) Майю Санду в Брюсселе, осталось не так много времени. Для Майи Санду и ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) начинается период серьёзной турбулентности. Они ещё пожалеют, что оказались у руля, — до конца мандата они не дойдут. Посмотрим, смогут ли они продержаться хотя бы до конца следующего года, особенно с учётом того, каким будет бюджет и как они собираются его принимать», — заявил Додон молдавскому порталу Unimedia.