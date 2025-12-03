КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Власти Молдавии не смогут продержаться до конца своего мандата, так как меняется политическая конъюнктура на Западе, при беспрецедентной поддержке которого молдавское руководство не создало ничего значимого ни для экономики, ни для других сфер, считает экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
«Главная ошибка нынешней власти в том, что, располагая беспрецедентной внешней поддержкой, они так и не создали ничего значимого ни для экономики, ни для других сфер. И уже не создадут — политическая конъюнктура меняется. У тех, кто поддерживает (президента Молдавии) Майю Санду в Брюсселе, осталось не так много времени. Для Майи Санду и ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) начинается период серьёзной турбулентности. Они ещё пожалеют, что оказались у руля, — до конца мандата они не дойдут. Посмотрим, смогут ли они продержаться хотя бы до конца следующего года, особенно с учётом того, каким будет бюджет и как они собираются его принимать», — заявил Додон молдавскому порталу Unimedia.
По его словам, до сих пор молдавские власти «выживали» на «страшилках» о войне и на молчаливой поддержке из Брюсселя. «Но война и поддержка закончатся, это лишь вопрос времени. И смена власти в Молдове неизбежна», — подчеркнул он.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. В ходе избирательной кампании молдавская оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.