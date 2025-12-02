Ричмонд
+2°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленарная сессия на форуме «Россия зовет!». Трансляция

В Москве проходит форум ВТБ «Россия зовет!». На нем проходит макроэкономическая сессия. РБК ведет прямую трансляцию.

Все новости РБК

Ее участники:

министр финансов Антон Силуанов;

министр экономического развития Максим Решетников;

заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин;

президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин;

Главная тема форума в 2025 году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше