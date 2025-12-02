Пленарная сессия на форуме «Россия зовет!». Трансляция

Ее участники:
глава ЦБ Эльвира Набиуллина;
министр финансов Антон Силуанов;
министр экономического развития Максим Решетников;
заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин;
президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин;
Главная тема форума в 2025 году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».
Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.Читать дальше