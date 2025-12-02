Ричмонд
Дмитриев и Уиткофф выехали из Внуково

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф выехали из московского аэропорта «Внуково», передает корреспондент РИА Новости.

Дмитриев встречал Уиткоффа в аэропорту, также он проведет с ним встречу во вторник, сообщали РИА Новости источники.

Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Визит американского спецпосланника станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.

Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта.

Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине. По его словам, команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине.

