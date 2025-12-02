Дмитриев и Уиткофф выехали из Внуково

Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине. По его словам, команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине.