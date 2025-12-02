И вот на что есть еще смысл обратить внимание. Уже длительное время украинская армия не имеет сколько-нибудь значимых военных успехов. За последнее время ВСУ с большими потерями были выбиты с территории Курской области, оставляют город за городом, теряют позицию за позицией, рубеж за рубежом. Все это самым отрицательным образом сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава ВСУ и в значительной степени отражается на его вере в конечном успехе вооруженной борьбы.