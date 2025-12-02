РИА: Турция заявила Украине четкую реакцию на удары по судам в Черном море

В 148 км от берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию, когда по нему ударил беспилотник. Это уже четвертый инцидент с судами за неделю. Ранее были атакованы танкеры Virat и Kairos, а также судно MERSIN у берегов Африки. В Кремле атаки назвали «вопиющими».