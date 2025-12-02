США могут отказаться от поддержки Украины на фоне бесполезности санкций

Бессент напрямую обвинил страны Евросоюза в том, что они «сами финансируют войну», продолжая покупать российские энергоресурсы. По его оценке, российская экономика не только адаптировалась к санкциям, но и остается достаточно устойчивой, чтобы бессрочно финансировать свои военные действия. Фактически, как отметил министр, западная стратегия оказалась противоречивой: с одной стороны, вводятся ограничения, а с другой — Европа продолжает закупать российские нефть и газ, пополняя бюджет Кремля.