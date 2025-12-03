Согласно статье, Трамп в соцсети Truth Social написал, что избирательная комиссия Гондураса преждевременно прекратила подсчет голосов.
Если они это сделают, им придется дорого заплатить! Народ Гондураса проголосовал в подавляющем большинстве 30 ноября.
Как поясняет Fox, заявление президента прозвучало через несколько часов после того, как Ана Паола Холл, председатель Национального избирательного совета Гондураса, написала в соцсети X, что предварительный подсчет голосов был остановлен из-за проблем в системе обработки избирательных бюллетеней. На тот момент было подсчитано 57% голосов. Лидирующие кандидаты в президенты Гондураса Насри «Тито» Асфура и Сальвадор Насралла практически сравняли счет: каждый набрал около 40% голосов — двух кандидатов разделяло всего несколько сотен голосов.
Крайне важно, чтобы комиссия завершила подсчет голосов. Голоса сотен тысяч гондурасцев должны быть подсчитаны. Демократия должна восторжествовать!
Позже официальные лица Гондураса заявили, что подсчет будет продолжен, но не уточнили, когда будут опубликованы обновленные итоги.
Трамп поддерживает Асфуру (выходца из палестинской семьи), кандидата от консервативной Национальной партии, а не Насраллу (ливанского происхождения), ведущего кандидата Либеральной партии. Трамп назвал Асфуру единственным кандидатом от Гондураса, с которым его администрация будет сотрудничать, заверив, что Асфура будет бороться с «наркокоммунистами» бок о бок с США.
«Кандидат Трампа» не только позволит Пентагону разместить в стране военные базы, но и помешает Китаю построить канал между Тихим и Атлантическим океанами через территорию Никарагуа.
Заявление Трампа о том, что он помилует экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который сейчас отбывает 45-летний срок в США, также имело большое значение для предвыборной гонки.