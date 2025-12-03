Fox News: Трамп пригрозил «жесткой расправой» Гондурасу в случае изменения результатов выборов

Как поясняет Fox, заявление президента прозвучало через несколько часов после того, как Ана Паола Холл, председатель Национального избирательного совета Гондураса, написала в соцсети X, что предварительный подсчет голосов был остановлен из-за проблем в системе обработки избирательных бюллетеней. На тот момент было подсчитано 57% голосов. Лидирующие кандидаты в президенты Гондураса Насри «Тито» Асфура и Сальвадор Насралла практически сравняли счет: каждый набрал около 40% голосов — двух кандидатов разделяло всего несколько сотен голосов.