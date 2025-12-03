Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: Трамп пригрозил «жесткой расправой» Гондурасу в случае изменения результатов выборов

Президент США Дональд Трамп в понедельник грубо вмешался в предвыборную гонку в Гондурасе, посулив стране «адскую расплату», если представители избирательной комиссии изменят результаты президентских выборов, передает американский канал Fox News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Трамп в соцсети Truth Social написал, что избирательная комиссия Гондураса преждевременно прекратила подсчет голосов.

Если они это сделают, им придется дорого заплатить! Народ Гондураса проголосовал в подавляющем большинстве 30 ноября.

Дональд Трамп
президент США

Как поясняет Fox, заявление президента прозвучало через несколько часов после того, как Ана Паола Холл, председатель Национального избирательного совета Гондураса, написала в соцсети X, что предварительный подсчет голосов был остановлен из-за проблем в системе обработки избирательных бюллетеней. На тот момент было подсчитано 57% голосов. Лидирующие кандидаты в президенты Гондураса Насри «Тито» Асфура и Сальвадор Насралла практически сравняли счет: каждый набрал около 40% голосов — двух кандидатов разделяло всего несколько сотен голосов.

Крайне важно, чтобы комиссия завершила подсчет голосов. Голоса сотен тысяч гондурасцев должны быть подсчитаны. Демократия должна восторжествовать!

Дональд Трамп
президент США

Позже официальные лица Гондураса заявили, что подсчет будет продолжен, но не уточнили, когда будут опубликованы обновленные итоги.

Трамп поддерживает Асфуру (выходца из палестинской семьи), кандидата от консервативной Национальной партии, а не Насраллу (ливанского происхождения), ведущего кандидата Либеральной партии. Трамп назвал Асфуру единственным кандидатом от Гондураса, с которым его администрация будет сотрудничать, заверив, что Асфура будет бороться с «наркокоммунистами» бок о бок с США.

Эксперты считают, что для Трампа Асфура является ключом к контролю над Гондурасом, который имеет стратегическое значение для США.

«Кандидат Трампа» не только позволит Пентагону разместить в стране военные базы, но и помешает Китаю построить канал между Тихим и Атлантическим океанами через территорию Никарагуа.

Заявление Трампа о том, что он помилует экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который сейчас отбывает 45-летний срок в США, также имело большое значение для предвыборной гонки.

По мнению Fox, это подчеркивает, насколько Вашингтон может вмешиваться в политику других стран.

Очередная угроза Трампа усиливает давление на и без того враждебную обстановку, которая сложилась в Гондурасе после выборов 30 ноября. Их исход определит, откажется ли страна от своей правящей Либеральной партии, и окажет глубокое влияние на ее будущие отношения с США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше