СМИ: Канада согласилась присоединиться к инициативе ЕС по обеспечению безопасности Европы

Как напоминает агентство Reuters, SAFE с активами на сумму 150 млрд евро был создан ранее в этом году. Он стал частью масштабной программы Евросоюза, направленной на то, чтобы подготовить блок к 2030 году к полноценной самообороне на фоне опасений потенциального конфликта с Россией и сомнений в гарантиях безопасности со стороны США.