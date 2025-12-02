СМИ: Канада согласилась присоединиться к инициативе ЕС по обеспечению безопасности Европы

Канада стала первой страной, не входящей в состав Евросоюза, которая официально примет участие в его флагманской инициативе по совместным закупкам, отмечает европейское бюро Politico. В рамках программы SAFE на долю третьих стран может приходиться максимум 35% стоимости системы вооружения, оплачиваемой по этой схеме. Но Канада сможет получить большую долю, если заплатит определенный взнос, поясняет издание.
Участие Канады в SAFE заполнит ключевые пробелы в потенциале, расширит рынки сбыта для канадских поставщиков и привлечет европейские инвестиции в оборону Канады.
В совместном заявлении Канада и ЕС отметили, что это «очередной шаг в нашем углубляющемся сотрудничестве и символ общих приоритетов Европейского союза и Канады».
Как напоминает агентство Reuters, SAFE с активами на сумму 150 млрд евро был создан ранее в этом году. Он стал частью масштабной программы Евросоюза, направленной на то, чтобы подготовить блок к 2030 году к полноценной самообороне на фоне опасений потенциального конфликта с Россией и сомнений в гарантиях безопасности со стороны США.