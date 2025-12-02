Ричмонд
+2°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Канада согласилась присоединиться к инициативе ЕС по обеспечению безопасности Европы

Канада после нескольких месяцев напряженных переговоров присоединится к инициативе Европейского союза по обеспечению безопасности Европы (SAFE). Это предоставит канадским оборонным компаниям расширенный доступ на европейский рынок, сообщила в понедельник канцелярия премьер-министра Марка Карни.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Канада стала первой страной, не входящей в состав Евросоюза, которая официально примет участие в его флагманской инициативе по совместным закупкам, отмечает европейское бюро Politico. В рамках программы SAFE на долю третьих стран может приходиться максимум 35% стоимости системы вооружения, оплачиваемой по этой схеме. Но Канада сможет получить большую долю, если заплатит определенный взнос, поясняет издание.

Участие Канады в SAFE заполнит ключевые пробелы в потенциале, расширит рынки сбыта для канадских поставщиков и привлечет европейские инвестиции в оборону Канады.

Марк Карни
премьер-министр Канады

В совместном заявлении Канада и ЕС отметили, что это «очередной шаг в нашем углубляющемся сотрудничестве и символ общих приоритетов Европейского союза и Канады».

По мнению Брюсселя, привлечение партнера из G7 укрепляет доверие к фонду перевооружения SAFE, который призван координировать долгосрочный спрос на оружие и наращивать оборонно-промышленную базу Европы.

Как напоминает агентство Reuters, SAFE с активами на сумму 150 млрд евро был создан ранее в этом году. Он стал частью масштабной программы Евросоюза, направленной на то, чтобы подготовить блок к 2030 году к полноценной самообороне на фоне опасений потенциального конфликта с Россией и сомнений в гарантиях безопасности со стороны США.

Узнать больше по теме
Биография Марка Карни
Премьер Канады, экс-глава Банка Канады и Англии — Марк Карни единственный в истории, кто возглавил центробанки двух государств. Один из наиболее влиятельных экономистов XXI века, от прошел путь от финансового менеджера до руководителя страны.
Читать дальше